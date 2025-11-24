Burkhalter Aktie
SPI-Papier Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Burkhalter von vor 10 Jahren eingebracht
Am 24.11.2015 wurden Burkhalter-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Burkhalter-Papier an diesem Tag bei 104,90 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Burkhalter-Aktie investiert, befänden sich nun 0,953 Burkhalter-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Burkhalter-Anteile wären am 21.11.2025 133,46 CHF wert, da der Schlussstand 140,00 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +33,46 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Burkhalter belief sich zuletzt auf 1,48 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
