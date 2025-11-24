SPI-Papier Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Burkhalter von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Burkhalter eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 24.11.2015 wurden Burkhalter-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Burkhalter-Papier an diesem Tag bei 104,90 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Burkhalter-Aktie investiert, befänden sich nun 0,953 Burkhalter-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Burkhalter-Anteile wären am 21.11.2025 133,46 CHF wert, da der Schlussstand 140,00 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +33,46 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Burkhalter belief sich zuletzt auf 1,48 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at