Burkhalter-Investmentbeispiel 17.11.2025 10:03:54

SPI-Papier Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Burkhalter von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Burkhalter-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Burkhalter-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 64,30 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Burkhalter-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 155,521 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 21 679,63 CHF, da sich der Wert eines Burkhalter-Anteils am 14.11.2025 auf 139,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 116,80 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Burkhalter belief sich zuletzt auf 1,48 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

