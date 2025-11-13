SPI-Papier BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BVZ von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in BVZ eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem BVZ-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 553,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die BVZ-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,181 BVZ-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 189,87 CHF, da sich der Wert eines BVZ-Papiers am 12.11.2025 auf 1 050,00 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 89,87 Prozent.

Der Börsenwert von BVZ belief sich zuletzt auf 212,88 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at