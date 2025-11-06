BVZ Aktie
WKN: 924111 / ISIN: CH0008207356
|Performance im Blick
|
06.11.2025 10:03:50
SPI-Papier BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BVZ-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der BVZ-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 710,00 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 CHF in die BVZ-Aktie investierten, hätten nun 14,085 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1 080,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 211,27 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 52,11 Prozent angezogen.
Der BVZ-Wert an der Börse wurde auf 215,13 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BVZ AGmehr Nachrichten
|
06.11.25
|SPI-Papier BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BVZ-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
04.11.25
|Schwacher Handel in Zürich: SPI notiert mittags im Minus (finanzen.at)
|
30.10.25
|SPI-Titel BVZ-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BVZ von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
23.10.25
|SPI-Papier BVZ-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BVZ-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
16.10.25
|SPI-Papier BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BVZ von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
09.10.25
|SPI-Papier BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BVZ von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
02.10.25
|SPI-Papier BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BVZ von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
25.09.25
|SPI-Titel BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BVZ-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu BVZ AGmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BVZ AG
|1 050,00
|-2,78%