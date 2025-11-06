SPI-Papier BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BVZ-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in BVZ-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der BVZ-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 710,00 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 CHF in die BVZ-Aktie investierten, hätten nun 14,085 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1 080,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 211,27 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 52,11 Prozent angezogen.

Der BVZ-Wert an der Börse wurde auf 215,13 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at