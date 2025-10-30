BVZ Aktie
WKN: 924111 / ISIN: CH0008207356
|Lohnendes BVZ-Investment?
|
30.10.2025 10:03:41
SPI-Titel BVZ-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BVZ von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der BVZ-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der BVZ-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 730,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die BVZ-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,370 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen BVZ-Anteile wären am 29.10.2025 1 452,05 CHF wert, da der Schlussstand 1 060,00 CHF betrug. Damit wäre die Investition 45,21 Prozent mehr wert.
Der Marktwert von BVZ betrug jüngst 209,07 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
