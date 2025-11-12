Pluszeichen in Zürich: SPI startet im Plus

Am Mittwoch geht es im SPI um 09:12 Uhr via SIX um 0,37 Prozent auf 17 568,15 Punkte nach oben. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,199 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,183 Prozent auf 17 535,44 Punkte an der Kurstafel, nach 17 503,42 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 17 535,44 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 568,15 Zählern.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 2,74 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, den Stand von 17 212,17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2025, stand der SPI bei 16 595,35 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.11.2024, stand der SPI noch bei 15 597,29 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 13,21 Prozent aufwärts. 17 568,15 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Bei 14 361,69 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Alcon (+ 6,52 Prozent auf 65,72 CHF), Molecular Partners (+ 4,84 Prozent auf 3,25 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 3,57 Prozent auf 0,15 CHF), Idorsia (+ 2,23 Prozent auf 3,22 CHF) und Bystronic (ex Conzzeta) (+ 2,17 Prozent auf 259,00 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Evolva (-7,07 Prozent auf 0,92 CHF), Zwahlen et Mayr SA (-6,41 Prozent auf 146,00 CHF), GAM (-4,62 Prozent auf 0,17 CHF), Schlatter Industries (-4,46 Prozent auf 19,30 CHF) und BVZ (-2,78 Prozent auf 1 050,00 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Alcon-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 250 873 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 249,252 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick

Die Relief Therapeutics-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Mit 11,37 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at