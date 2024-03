SPI-Papier Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compagnie Financiere Tradition von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Compagnie Financiere Tradition-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 108,89 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Compagnie Financiere Tradition-Aktie investierten, hätten nun 9,184 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 102,05 CHF, da sich der Wert eines Compagnie Financiere Tradition-Papiers am 28.02.2024 auf 120,00 CHF belief. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 1 102,05 CHF entspricht einer Performance von +10,21 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Compagnie Financiere Tradition eine Börsenbewertung in Höhe von 909,25 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at