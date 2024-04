SPI-Papier Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compagnie Financiere Tradition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Compagnie Financiere Tradition-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Compagnie Financiere Tradition-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 114,85 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Compagnie Financiere Tradition-Papier investiert hätte, befänden sich nun 87,069 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Compagnie Financiere Tradition-Aktien wären am 17.04.2024 12 233,19 CHF wert, da der Schlussstand 140,50 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +22,33 Prozent.

Der Börsenwert von Compagnie Financiere Tradition belief sich zuletzt auf 1,07 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at