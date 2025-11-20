COSMO Pharmaceuticals Aktie
SPI-Papier COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein COSMO Pharmaceuticals-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der COSMO Pharmaceuticals-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 83,70 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 11,947 COSMO Pharmaceuticals-Aktien im Depot. Die gehaltenen COSMO Pharmaceuticals-Papiere wären am 19.11.2025 789,73 CHF wert, da der Schlussstand 66,10 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 21,03 Prozent verkleinert.
COSMO Pharmaceuticals erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,02 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
