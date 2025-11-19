SPI-Papier Edisun Power Europe-Aktie: So viel hätte eine Investition in Edisun Power Europe von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Edisun Power Europe-Aktie Anlegern gebracht.

Die Edisun Power Europe-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Edisun Power Europe-Anteile an diesem Tag 31,93 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 313,171 Edisun Power Europe-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 408,02 CHF, da sich der Wert eines Edisun Power Europe-Anteils am 18.11.2025 auf 49,20 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 54,08 Prozent.

Der Marktwert von Edisun Power Europe betrug jüngst 55,98 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at