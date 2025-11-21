Elma Electronic Aktie
SPI-Wert Elma Electronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Elma Electronic-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Elma Electronic-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 1 000,00 CHF wert. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Elma Electronic-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,000 Anteil. Die gehaltenen Elma Electronic-Anteile wären am 20.11.2025 1 260,00 CHF wert, da der Schlussstand 1 260,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 26,00 Prozent vermehrt.
Elma Electronic war somit zuletzt am Markt 288,02 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
