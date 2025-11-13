SPI-Papier Flughafen Zürich-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Flughafen Zürich von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Flughafen Zürich-Aktie Investoren gebracht.

Die Flughafen Zürich-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 147,70 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Flughafen Zürich-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 67,705 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16 411,65 CHF, da sich der Wert einer Flughafen Zürich-Aktie am 12.11.2025 auf 242,40 CHF belief. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 16 411,65 CHF entspricht einer Performance von +64,12 Prozent.

Der Marktwert von Flughafen Zürich betrug jüngst 7,40 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at