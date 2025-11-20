SPI-Papier Flughafen Zürich-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Flughafen Zürich von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Flughafen Zürich-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Flughafen Zürich-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 204,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Flughafen Zürich-Aktie investiert, befänden sich nun 0,490 Flughafen Zürich-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 116,27 CHF, da sich der Wert eines Flughafen Zürich-Anteils am 19.11.2025 auf 237,20 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +16,27 Prozent.

Flughafen Zürich erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,21 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at