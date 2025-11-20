Flughafen Zürich Aktie
WKN DE: A2AJEP / ISIN: CH0319416936
|Flughafen Zürich-Anlage im Blick
|
20.11.2025 10:04:01
SPI-Papier Flughafen Zürich-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Flughafen Zürich von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Flughafen Zürich-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 204,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Flughafen Zürich-Aktie investiert, befänden sich nun 0,490 Flughafen Zürich-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 116,27 CHF, da sich der Wert eines Flughafen Zürich-Anteils am 19.11.2025 auf 237,20 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +16,27 Prozent.
Flughafen Zürich erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,21 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!