SPI-Papier Galenica-Aktie: So viel hätte eine Investition in Galenica von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Galenica-Einstiegs gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Galenica-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 73,85 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 135,410 Galenica-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 769,13 CHF, da sich der Wert eines Galenica-Anteils am 16.12.2025 auf 94,30 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 27,69 Prozent.

Der Börsenwert von Galenica belief sich zuletzt auf 4,68 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at