Galenica Aktie
WKN DE: A2DN0K / ISIN: CH0360674466
|Galenica-Anlage im Blick
|
17.12.2025 10:03:57
SPI-Papier Galenica-Aktie: So viel hätte eine Investition in Galenica von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Galenica-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 73,85 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 135,410 Galenica-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 769,13 CHF, da sich der Wert eines Galenica-Anteils am 16.12.2025 auf 94,30 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 27,69 Prozent.
Der Börsenwert von Galenica belief sich zuletzt auf 4,68 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Galenica AGmehr Nachrichten
|
10:03
|SPI-Papier Galenica-Aktie: So viel hätte eine Investition in Galenica von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
16.12.25
|Galenica baut Online-Angebot weiter aus und übernimmt Mehrheit an Puravita (EQS Group)
|
16.12.25
|Galenica further expands online offering and acquires majority stake in Puravita (EQS Group)
|
03.12.25
|SPI-Titel Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Galenica von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
26.11.25
|SPI-Papier Galenica-Aktie: So viel hätte eine Investition in Galenica von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
19.11.25