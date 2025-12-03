Galenica Aktie
WKN DE: A2DN0K / ISIN: CH0360674466
|Lukrative Galenica-Anlage?
|
03.12.2025 10:04:23
SPI-Titel Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Galenica von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Galenica-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 58,30 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,715 Galenica-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 157,80 CHF, da sich der Wert eines Galenica-Papiers am 02.12.2025 auf 92,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 57,80 Prozent erhöht.
Am Markt war Galenica jüngst 4,53 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
