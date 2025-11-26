Galenica Aktie
WKN DE: A2DN0K / ISIN: CH0360674466
|Frühes Investment
|
26.11.2025 10:03:57
SPI-Papier Galenica-Aktie: So viel hätte eine Investition in Galenica von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das Galenica-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 72,05 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Galenica-Aktie investierten, hätten nun 138,793 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Galenica-Aktien wären am 25.11.2025 12 546,84 CHF wert, da der Schlussstand 90,40 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +25,47 Prozent.
Galenica erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,45 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Galenica AGmehr Nachrichten
|
10:03
|SPI-Papier Galenica-Aktie: So viel hätte eine Investition in Galenica von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
19.11.25
|SPI-Titel Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Galenica von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
10.11.25
|Galenica platziert erfolgreich Anleihe über CHF 250 Millionen (EQS Group)
|
10.11.25
|Galenica successfully places a bond of over CHF 250 million (EQS Group)
|
05.11.25
|SPI-Papier Galenica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Galenica von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
29.10.25
|SPI-Papier Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Galenica-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
28.10.25
|Minuszeichen in Zürich: SPI zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
23.10.25
|Galenica bleibt auf Wachstumskurs (EQS Group)