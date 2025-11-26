SPI-Papier Galenica-Aktie: So viel hätte eine Investition in Galenica von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Galenica-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Galenica-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 72,05 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Galenica-Aktie investierten, hätten nun 138,793 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Galenica-Aktien wären am 25.11.2025 12 546,84 CHF wert, da der Schlussstand 90,40 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +25,47 Prozent.

Galenica erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,45 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at