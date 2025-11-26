Galenica Aktie

Galenica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DN0K / ISIN: CH0360674466

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Frühes Investment 26.11.2025 10:03:57

SPI-Papier Galenica-Aktie: So viel hätte eine Investition in Galenica von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Galenica-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Galenica-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 72,05 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Galenica-Aktie investierten, hätten nun 138,793 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Galenica-Aktien wären am 25.11.2025 12 546,84 CHF wert, da der Schlussstand 90,40 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +25,47 Prozent.

Galenica erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,45 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Galenica AGmehr Nachrichten