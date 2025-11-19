SPI-Titel Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Galenica von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Galenica-Aktien verdienen können.

Vor 1 Jahr wurden Galenica-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 75,90 CHF. Bei einem Galenica-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,175 Galenica-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 87,40 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1 151,52 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +15,15 Prozent.

Alle Galenica-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,34 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at