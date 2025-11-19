Galenica Aktie
WKN DE: A2DN0K / ISIN: CH0360674466
|Lohnende Galenica-Investition?
|
19.11.2025 10:05:09
SPI-Titel Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Galenica von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden Galenica-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 75,90 CHF. Bei einem Galenica-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,175 Galenica-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 87,40 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1 151,52 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +15,15 Prozent.
Alle Galenica-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,34 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Galenica AG
|94,35
|0,53%
