SPI-Papier HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HIAG Immobilien von vor 3 Jahren abgeworfen
Die HIAG Immobilien-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 83,60 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 119,617 HIAG Immobilien-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 373,21 CHF, da sich der Wert eines HIAG Immobilien-Anteils am 13.11.2025 auf 111,80 CHF belief. Mit einer Performance von +33,73 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von HIAG Immobilien belief sich zuletzt auf 1,13 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
