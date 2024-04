SPI-Papier Ina Invest-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ina Invest von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Ina Invest eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Die Ina Invest-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Ina Invest-Aktie bei 18,88 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Ina Invest-Aktie investierten, hätten nun 529,661 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 375,00 CHF, da sich der Wert einer Ina Invest-Aktie am 12.04.2024 auf 17,70 CHF belief. Damit wäre die Investition um 6,25 Prozent gesunken.

Ina Invest wurde jüngst mit einem Börsenwert von 172,55 Mio. CHF gelistet. Das Ina Invest-IPO fand am 12.06.2020 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs der Ina Invest-Aktie lag damals bei 23,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at