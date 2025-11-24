SPI-Papier IVF HARTMANN-Aktie: So viel Verlust hätte ein IVF HARTMANN-Investment von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in IVF HARTMANN-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurde die IVF HARTMANN-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die IVF HARTMANN-Aktie bei 151,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,662 IVF HARTMANN-Anteilen. Die gehaltenen IVF HARTMANN-Aktien wären am 21.11.2025 91,39 CHF wert, da der Schlussstand 138,00 CHF betrug. Die Abnahme von 100 CHF zu 91,39 CHF entspricht einer negativen Performance von 8,61 Prozent.

Der Börsenwert von IVF HARTMANN belief sich jüngst auf 328,38 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

