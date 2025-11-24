IVF HARTMANN Aktie
WKN DE: A1J1DQ / ISIN: CH0187624256
|Frühes Investment
|
24.11.2025 10:04:16
SPI-Papier IVF HARTMANN-Aktie: So viel Verlust hätte ein IVF HARTMANN-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde die IVF HARTMANN-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die IVF HARTMANN-Aktie bei 151,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,662 IVF HARTMANN-Anteilen. Die gehaltenen IVF HARTMANN-Aktien wären am 21.11.2025 91,39 CHF wert, da der Schlussstand 138,00 CHF betrug. Die Abnahme von 100 CHF zu 91,39 CHF entspricht einer negativen Performance von 8,61 Prozent.
Der Börsenwert von IVF HARTMANN belief sich jüngst auf 328,38 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!