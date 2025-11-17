IVF HARTMANN Aktie
WKN DE: A1J1DQ / ISIN: CH0187624256
|
17.11.2025 10:03:54
SPI-Titel IVF HARTMANN-Aktie: So viel Verlust hätte ein IVF HARTMANN-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde das IVF HARTMANN-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die IVF HARTMANN-Aktie bei 160,60 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 CHF in die IVF HARTMANN-Aktie investierten, hätten nun 62,267 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 468,24 CHF, da sich der Wert eines IVF HARTMANN-Anteils am 14.11.2025 auf 136,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 15,32 Prozent.
IVF HARTMANN wurde am Markt mit 323,93 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
