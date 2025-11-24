Starker Wochentag in Zürich: SPI nachmittags mit grünem Vorzeichen

Um 15:39 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,25 Prozent stärker bei 17 386,19 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,239 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,544 Prozent fester bei 17 436,69 Punkten in den Montagshandel, nach 17 342,35 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 17 446,47 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 330,13 Zählern.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der SPI erreichte vor einem Monat, am 24.10.2025, den Stand von 17 348,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, einen Stand von 17 039,60 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, erreichte der SPI einen Wert von 15 591,54 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 12,04 Prozent nach oben. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 17 689,35 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 361,69 Zählern verzeichnet.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Evolva (+ 8,43 Prozent auf 0,90 CHF), SoftwareONE (+ 7,26 Prozent auf 9,02 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (+ 5,91 Prozent auf 46,60 CHF), Medmix (+ 5,59 Prozent auf 8,88 CHF) und VAT (+ 4,57 Prozent auf 334,40 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Julius Bär (-5,47 Prozent auf 55,30 CHF), Kudelski (-4,46 Prozent auf 1,29 CHF), Addex Therapeutics (-4,36 Prozent auf 0,05 CHF), IVF HARTMANN (-3,26 Prozent auf 133,50 CHF) und Adval Tech (-3,02 Prozent auf 38,60 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 1 404 875 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 278,711 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SPI-Fundamentaldaten im Blick

Die Relief Therapeutics-Aktie präsentiert mit 3,00 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Unter den Aktien im Index präsentiert die OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

