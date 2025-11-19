Landis+Gyr Aktie
WKN DE: A2DUSP / ISIN: CH0371153492
|Frühe Investition
|
19.11.2025 10:05:09
SPI-Papier Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 66,90 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 14,948 Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 18.11.2025 777,28 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 52,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 22,27 Prozent weniger wert.
Landis+Gyr (Landis Gyr) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,52 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Landis+Gyr (Landis Gyr)mehr Nachrichten
|
19.11.25
|SPI-Papier Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
12.11.25
|SPI-Papier Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Landis+Gyr (Landis Gyr) von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
30.10.25
|SPI-Handel aktuell: SPI letztendlich freundlich (finanzen.at)
|
29.10.25
|Börse Zürich in Rot: SPI schwächelt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
29.10.25