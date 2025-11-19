SPI-Papier Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 66,90 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 14,948 Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 18.11.2025 777,28 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 52,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 22,27 Prozent weniger wert.

Landis+Gyr (Landis Gyr) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,52 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at