Landis+Gyr Aktie

Landis+Gyr für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DUSP / ISIN: CH0371153492

Frühe Investition 19.11.2025 10:05:09

SPI-Papier Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 66,90 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 14,948 Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 18.11.2025 777,28 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 52,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 22,27 Prozent weniger wert.

Landis+Gyr (Landis Gyr) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,52 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

