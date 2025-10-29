SPI-Papier Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Landis+Gyr (Landis Gyr)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie Anlegern gebracht.

Am 29.10.2020 wurde das Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Landis+Gyr (Landis Gyr)-Papiers betrug an diesem Tag 50,50 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 19,802 Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 158,42 CHF, da sich der Wert einer Landis+Gyr (Landis Gyr)-Aktie am 28.10.2025 auf 58,50 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 15,84 Prozent vermehrt.

Landis+Gyr (Landis Gyr) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,69 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at