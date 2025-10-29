SPI-Papier lastminutecom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem lastminutecom-Investment von vor 5 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die lastminutecom-Aktie Anlegern gebracht.

Die lastminutecom-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 15,85 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 63,091 lastminutecom-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des lastminutecom-Papiers auf 14,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 883,28 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 11,67 Prozent verringert.

Der Börsenwert von lastminutecom belief sich jüngst auf 148,63 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at