Montana Aerospace Aktie
WKN DE: A3CNPN / ISIN: CH1110425654
|SIX-Handel im Fokus
|
06.11.2025 15:59:08
Zurückhaltung in Zürich: So entwickelt sich der SPI aktuell
Am Donnerstag fällt der SPI um 15:42 Uhr via SIX um 0,39 Prozent auf 17 018,37 Punkte zurück. Damit sind die enthaltenen Werte 2,162 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,196 Prozent schwächer bei 17 051,39 Punkten in den Handel, nach 17 084,84 Punkten am Vortag.
Der SPI verzeichnete bei 16 994,37 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 17 051,39 Einheiten.
SPI-Performance seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 0,132 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 06.10.2025, lag der SPI-Kurs bei 17 292,08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2025, erreichte der SPI einen Stand von 16 407,75 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2024, notierte der SPI bei 15 776,36 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 9,67 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 17 480,75 Punkten. Bei 14 361,69 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
SPI-Tops und -Flops
Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit BioVersys (+ 15,42 Prozent auf 26,20 CHF), lastminutecom (+ 8,40 Prozent auf 14,20 CHF), Adecco SA (+ 8,00) Prozent auf 24,56 CHF), Curatis (+ 6,37 Prozent auf 13,35 CHF) und Barry Callebaut (+ 5,80 Prozent auf 1 112,00 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Georg Fischer (-8,89 Prozent auf 51,75 CHF), Xlife Sciences (-4,76 Prozent auf 19,00 CHF), Montana Aerospace (-4,23 Prozent auf 30,60 CHF), SoftwareONE (-4,14 Prozent auf 7,53 CHF) und Cicor Technologies (-4,09 Prozent auf 187,50 CHF).
SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 1 160 718 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 237,245 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick
2025 verzeichnet die Relief Therapeutics-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die OC Oerlikon-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,98 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
