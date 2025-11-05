lastminute.com Aktie
WKN DE: A111FU / ISIN: NL0010733960
|Rentable lastminutecom-Anlage?
|
05.11.2025 10:05:10
SPI-Titel lastminutecom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in lastminutecom von vor 10 Jahren eingebracht
Das lastminutecom-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die lastminutecom-Aktie bei 12,40 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das lastminutecom-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 806,452 lastminutecom-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 04.11.2025 auf 13,15 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 604,84 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 6,05 Prozent.
Zuletzt verbuchte lastminutecom einen Börsenwert von 139,04 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu lastminute.com N.V.
Aktien in diesem Artikel
|lastminute.com N.V.
|14,90
|8,76%
