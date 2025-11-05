lastminute.com Aktie

lastminute.com für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A111FU / ISIN: NL0010733960

05.11.2025

SPI-Titel lastminutecom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in lastminutecom von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in lastminutecom-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das lastminutecom-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die lastminutecom-Aktie bei 12,40 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das lastminutecom-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 806,452 lastminutecom-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 04.11.2025 auf 13,15 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 604,84 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 6,05 Prozent.

Zuletzt verbuchte lastminutecom einen Börsenwert von 139,04 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

