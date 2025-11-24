Luzerner Kantonalbank Aktie
SPI-Papier Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Luzerner Kantonalbank von vor 10 Jahren eingebracht
Am 24.11.2015 wurde das Luzerner Kantonalbank-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Luzerner Kantonalbank-Anteile an diesem Tag bei 67,98 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 147,107 Luzerner Kantonalbank-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 518,78 CHF, da sich der Wert eines Luzerner Kantonalbank-Papiers am 21.11.2025 auf 85,10 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 25,19 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Luzerner Kantonalbank einen Börsenwert von 4,19 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
