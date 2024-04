SPI-Papier Medmix-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Medmix von vor einem Jahr bedeutet

Am 03.04.2023 wurden Medmix-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Medmix-Papiers betrug an diesem Tag 19,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 52,632 Medmix-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 02.04.2024 auf 15,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 831,58 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 16,84 Prozent.

Medmix erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 652,92 Mio. CHF. Am 30.09.2021 wagte die Medmix-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Damals wurde der erste Kurs der Medmix-Aktie bei 45,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

