Pluszeichen in Zürich: So performt der SPI aktuell

Der SPI gewinnt am zweiten Tag der Woche an Fahrt.

Um 15:42 Uhr legt der SPI im SIX-Handel um 0,49 Prozent auf 17 471,86 Punkte zu. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,238 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SPI 0,210 Prozent stärker bei 17 423,06 Punkten, nach 17 386,54 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 17 349,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 17 509,67 Einheiten.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, einen Wert von 17 348,92 Punkten auf. Der SPI wies vor drei Monaten, am 25.08.2025, einen Stand von 16 966,59 Punkten auf. Der SPI notierte noch vor einem Jahr, am 25.11.2024, bei 15 570,85 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 12,59 Prozent. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 17 689,35 Punkten. 14 361,69 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Medmix (+ 11,03 Prozent auf 9,66 CHF), Evolva (+ 8,19 Prozent auf 0,90 CHF), Relief Therapeutics (+ 7,81 Prozent auf 2,76 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 6,06 Prozent auf 1,61 CHF) und Edisun Power Europe (+ 4,94 Prozent auf 51,00 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Idorsia (-7,68 Prozent auf 2,89 CHF), SoftwareONE (-7,20 Prozent auf 8,25 CHF), Xlife Sciences (-5,71 Prozent auf 16,50 CHF), Varia US Properties (-5,18 Prozent auf 18,30 CHF) und ASMALLWORLD (-3,85 Prozent auf 0,75 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 1 492 879 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 278,621 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SPI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Relief Therapeutics-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,00 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at