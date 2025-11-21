SPI-Papier Meier Tobler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Meier Tobler-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Meier Tobler-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Meier Tobler-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 34,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Meier Tobler-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 289,855 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 927,54 CHF, da sich der Wert eines Meier Tobler-Papiers am 20.11.2025 auf 37,70 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 9,28 Prozent gesteigert.

Am Markt war Meier Tobler jüngst 389,75 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at