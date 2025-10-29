SPI-Papier Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Newron PharmaceuticalsAz von vor 10 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Newron PharmaceuticalsAz-Aktien verlieren können.

Heute vor 10 Jahren wurden Newron PharmaceuticalsAz-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Newron PharmaceuticalsAz-Papier an diesem Tag bei 28,75 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,478 Newron PharmaceuticalsAz-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 28.10.2025 auf 13,98 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 48,63 CHF wert. Mit einer Performance von -51,37 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Newron PharmaceuticalsAz wurde jüngst mit einem Börsenwert von 279,27 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at