Newron Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A0LF18 / ISIN: IT0004147952
|Lohnender Newron PharmaceuticalsAz-Einstieg?
|
05.11.2025 10:05:10
SPI-Wert Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Newron PharmaceuticalsAz-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden Newron PharmaceuticalsAz-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Newron PharmaceuticalsAz-Anteile bei 7,95 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie investiert, befänden sich nun 125,786 Newron PharmaceuticalsAz-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Newron PharmaceuticalsAz-Papiere wären am 04.11.2025 1 798,74 CHF wert, da der Schlussstand 14,30 CHF betrug. Mit einer Performance von +79,87 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Newron PharmaceuticalsAz bezifferte sich zuletzt auf 281,60 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
|14,20
|-1,25%
