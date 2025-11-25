SPI-Papier Romande Energie-Aktie: Wäre eine Kapitalanlage in Romande Energie von vor 3 Jahren rentabel gewesen?

So viel Geld hätte ein Investor nun, wenn er vor geraumer Zeit in Romande Energie-Aktien investiert hätte.

Vor 3 Jahren wurde die Romande Energie-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Romande Energie-Papier an diesem Tag 43,80 CHF wert. Bei einem Romande Energie-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 228,311 Romande Energie-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 24.11.2025 10 000,00 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 43,80 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um Prozent.

Jüngst verzeichnete Romande Energie eine Marktkapitalisierung von 1,13 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at