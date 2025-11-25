Romande Energie Aktie

Romande Energie für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EEVK / ISIN: CH1263676327

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Langfristige Performance 25.11.2025 10:03:41

SPI-Papier Romande Energie-Aktie: Wäre eine Kapitalanlage in Romande Energie von vor 3 Jahren rentabel gewesen?

So viel Geld hätte ein Investor nun, wenn er vor geraumer Zeit in Romande Energie-Aktien investiert hätte.

Vor 3 Jahren wurde die Romande Energie-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Romande Energie-Papier an diesem Tag 43,80 CHF wert. Bei einem Romande Energie-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 228,311 Romande Energie-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 24.11.2025 10 000,00 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 43,80 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um Prozent.

Jüngst verzeichnete Romande Energie eine Marktkapitalisierung von 1,13 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Romande Energie S.A.mehr Nachrichten

Analysen zu Romande Energie S.A.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Romande Energie S.A. 45,00 1,35% Romande Energie S.A.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

24.11.25 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
22.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
22.11.25 KW 47: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt am Dienstag ab. Der deutsche Aktienmarkt tendiert ebenso leichter. In Fernost waren am Dienstag Gewinne zu erkennen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen