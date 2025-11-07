SPI-Papier Schlatter Industries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Schlatter Industries-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Schlatter Industries-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Schlatter Industries-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 24,25 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Schlatter Industries-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 41,233 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 06.11.2025 766,93 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 18,60 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 23,31 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Schlatter Industries einen Börsenwert von 22,33 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at