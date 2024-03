SPI-Papier SHL Telemedicine-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SHL Telemedicine-Investment von vor einem Jahr verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die SHL Telemedicine-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurden SHL Telemedicine-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 10,50 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 95,238 SHL Telemedicine-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 5,55 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 528,57 CHF wert. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 528,57 CHF entspricht einer negativen Performance von 47,14 Prozent.

SHL Telemedicine markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 91,87 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at