WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113

Index-Performance im Fokus 17.11.2025 09:29:01

Zuversicht in Zürich: SPI beginnt Montagshandel mit Gewinnen

Zuversicht in Zürich: SPI beginnt Montagshandel mit Gewinnen

Der SPI setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Montag fort.

Um 09:09 Uhr legt der SPI im SIX-Handel um 0,15 Prozent auf 17 418,19 Punkte zu. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,243 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,067 Prozent auf 17 403,24 Punkte an der Kurstafel, nach 17 391,52 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 17 418,19 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17 403,24 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 17.10.2025, wies der SPI einen Wert von 17 361,83 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, bei 16 768,59 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, bewegte sich der SPI bei 15 488,11 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 12,24 Prozent nach oben. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 17 689,35 Punkte. 14 361,69 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit SIG Group (+ 10,44 Prozent auf 8,94 CHF), SHL Telemedicine (+ 4,17 Prozent auf 1,25 CHF), Schlatter Industries (+ 2,51 Prozent auf 20,40 CHF), Cicor Technologies (+ 1,99 Prozent auf 179,00 CHF) und Santhera Pharmaceuticals (+ 1,70 Prozent auf 10,78 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Xlife Sciences (-6,57 Prozent auf 16,35 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-4,45 Prozent auf 1,50 CHF), Evolva (-4,44 Prozent auf 0,86 CHF), Forbo International (-1,86 Prozent auf 687,00 CHF) und Compagnie Financiere Tradition (-1,70 Prozent auf 289,00 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die SIG Group-Aktie. 282 517 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 259,306 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Relief Therapeutics-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,00 zu Buche schlagen. Mit 11,53 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

