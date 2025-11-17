Zurückhaltung in Zürich: SPI verbucht am Montagmittag Verluste

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,48 Prozent leichter bei 17 307,76 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,243 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,067 Prozent auf 17 403,24 Punkte an der Kurstafel, nach 17 391,52 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 17 307,59 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17 420,20 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 17.10.2025, bewegte sich der SPI bei 17 361,83 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, wurde der SPI mit 16 768,59 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, den Stand von 15 488,11 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 11,53 Prozent nach oben. 17 689,35 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 361,69 Punkten verzeichnet.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit SIG Group (+ 8,83 Prozent auf 8,81 CHF), Addex Therapeutics (+ 7,59 Prozent auf 0,06 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 6,88 Prozent auf 16,16 CHF), Pierer Mobility (ex KTM Industries) (+ 6,63 Prozent auf 14,16 CHF) und SHL Telemedicine (+ 4,17 Prozent auf 1,25 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-4,45 Prozent auf 1,50 CHF), Evolva (-4,22 Prozent auf 0,86 CHF), COLTENE (-4,12 Prozent auf 46,60 CHF), Relief Therapeutics (-3,95 Prozent auf 2,80 CHF) und Calida (-3,75 Prozent auf 12,82 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die SIG Group-Aktie. 876 158 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 259,306 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder

Die Relief Therapeutics-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Die OC Oerlikon-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,53 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at