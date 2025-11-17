Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI am Montagnachmittag im Minus

Der SPI notiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,32 Prozent schwächer bei 17 335,06 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,243 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,067 Prozent höher bei 17 403,24 Punkten in den Handel, nach 17 391,52 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 17 420,20 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 278,23 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Der SPI bewegte sich noch vor einem Monat, am 17.10.2025, bei 17 361,83 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, betrug der SPI-Kurs 16 768,59 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, lag der SPI-Kurs bei 15 488,11 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 11,71 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 17 689,35 Punkten. Bei 14 361,69 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell SIG Group (+ 8,21 Prozent auf 8,76 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 8,04 Prozent auf 0,15 CHF), Pierer Mobility (ex KTM Industries) (+ 7,23 Prozent auf 14,24 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 4,50 Prozent auf 15,80 CHF) und SHL Telemedicine (+ 4,17 Prozent auf 1,25 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Xlife Sciences (-8,00 Prozent auf 16,10 CHF), Relief Therapeutics (-7,20 Prozent auf 2,71 CHF), COLTENE (-4,63 Prozent auf 46,35 CHF), Evolva (-4,22 Prozent auf 0,86 CHF) und Orior (-3,76 Prozent auf 11,78 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1 685 262 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 259,306 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Relief Therapeutics-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,00 erwartet. Die OC Oerlikon-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,53 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at