SPI-Papier StarragTornos-Aktie: So viel Verlust hätte eine StarragTornos-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in StarragTornos-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Das StarragTornos-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 44,10 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 22,676 StarragTornos-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 31,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 702,95 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 29,71 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete StarragTornos eine Marktkapitalisierung von 168,65 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at