Börse Zürich: SPI mittags in Rot

Am Montagmittag ziehen sich die Anleger in Zürich zurück.

Um 12:09 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,50 Prozent tiefer bei 17 261,97 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,228 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 17 321,32 Zählern und damit 0,159 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (17 348,92 Punkte).

Der SPI verzeichnete bei 17 250,91 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 17 321,32 Einheiten.

SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 16 530,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wurde der SPI auf 16 711,90 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI stand am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, bei 16 205,59 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 11,24 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 17 480,75 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 361,69 Zählern.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Relief Therapeutics (+ 9,04 Prozent auf 3,08 CHF), Evolva (+ 6,81 Prozent auf 0,88 CHF), BioVersys (+ 4,24 Prozent auf 24,60 CHF), Curatis (+ 4,23 Prozent auf 13,55 CHF) und SHL Telemedicine (+ 3,77 Prozent auf 1,10 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Adval Tech (-10,87 Prozent auf 41,00 CHF), Addex Therapeutics (-4,84 Prozent auf 0,06 CHF), StarragTornos (-4,46 Prozent auf 30,00 CHF), Sika (-3,30 Prozent auf 170,20 CHF) und Orior (-3,01 Prozent auf 12,88 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI sticht die Novartis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 005 800 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SPI mit 244,346 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der SPI-Mitglieder

Die Relief Therapeutics-Aktie präsentiert mit 3,00 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die OC Oerlikon-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,41 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at