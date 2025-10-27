OC Oerlikon Corporation Aktie

OC Oerlikon Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863037 / ISIN: CH0000816824

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
SPI-Performance im Fokus 27.10.2025 12:27:13

Börse Zürich: SPI mittags in Rot

Börse Zürich: SPI mittags in Rot

Am Montagmittag ziehen sich die Anleger in Zürich zurück.

Um 12:09 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,50 Prozent tiefer bei 17 261,97 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,228 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 17 321,32 Zählern und damit 0,159 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (17 348,92 Punkte).

Der SPI verzeichnete bei 17 250,91 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 17 321,32 Einheiten.

SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 16 530,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wurde der SPI auf 16 711,90 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI stand am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, bei 16 205,59 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 11,24 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 17 480,75 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 361,69 Zählern.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Relief Therapeutics (+ 9,04 Prozent auf 3,08 CHF), Evolva (+ 6,81 Prozent auf 0,88 CHF), BioVersys (+ 4,24 Prozent auf 24,60 CHF), Curatis (+ 4,23 Prozent auf 13,55 CHF) und SHL Telemedicine (+ 3,77 Prozent auf 1,10 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Adval Tech (-10,87 Prozent auf 41,00 CHF), Addex Therapeutics (-4,84 Prozent auf 0,06 CHF), StarragTornos (-4,46 Prozent auf 30,00 CHF), Sika (-3,30 Prozent auf 170,20 CHF) und Orior (-3,01 Prozent auf 12,88 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI sticht die Novartis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 005 800 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SPI mit 244,346 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der SPI-Mitglieder

Die Relief Therapeutics-Aktie präsentiert mit 3,00 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die OC Oerlikon-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,41 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Dividenden der SPI-Unternehmen
Zur Übersichtsseite
Analysen zu SPI-Aktien

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)mehr Nachrichten

Analysen zu OC Oerlikon Corporation AGmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Addex Therapeutics Ltd. 0,05 -22,13% Addex Therapeutics Ltd.
Adval Tech AG 43,80 -11,34% Adval Tech AG
BioVersys 24,60 4,24% BioVersys
Curatis AG 13,55 4,23% Curatis AG
Evolva Holding AG 0,87 0,69% Evolva Holding AG
Novartis AG 111,30 -0,71% Novartis AG
OC Oerlikon Corporation AG 3,11 0,52% OC Oerlikon Corporation AG
Orior AG 14,10 -0,84% Orior AG
Relief Therapeutics Holding AG 3,14 8,29% Relief Therapeutics Holding AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 299,80 -1,90% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SHL Telemedicine 1,10 3,77% SHL Telemedicine
Sika AG 184,15 -3,66% Sika AG
StarragTornos Holding 30,00 -4,46% StarragTornos Holding

Indizes in diesem Artikel

SPI 17 256,73 -0,53%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung im Handelsstreit: ATX und DAX stabil -- Märkte in Fernost ziehen letztlich kräftig an - Nikkei erstmals über 50.000-Punkte-Marke
Der heimische sowie der deutschen Aktienmarkt treten am Montag auf der Stelle. An den asiatischen Aktienmärkten ging es zum Wochenauftakt klar nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen