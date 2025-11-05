StarragTornos Aktie
WKN: 908306 / ISIN: CH0002361068
|StarragTornos-Investment
|
05.11.2025 10:05:10
SPI-Papier StarragTornos-Aktie: So viel Verlust hätte ein StarragTornos-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Das StarragTornos-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das StarragTornos-Papier bei 41,60 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die StarragTornos-Aktie investiert, befänden sich nun 240,385 StarragTornos-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 427,88 CHF, da sich der Wert eines StarragTornos-Papiers am 04.11.2025 auf 30,90 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 25,72 Prozent.
Der Marktwert von StarragTornos betrug jüngst 164,80 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|StarragTornos Holding
|29,40
|-1,34%
