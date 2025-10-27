Minuszeichen in Zürich: SPI sackt am Montagnachmittag ab

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,51 Prozent leichter bei 17 260,61 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,228 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,159 Prozent auf 17 321,32 Punkte an der Kurstafel, nach 17 348,92 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 17 208,72 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17 321,32 Punkten erreichte.

SPI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, den Stand von 16 530,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, bewegte sich der SPI bei 16 711,90 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, bei 16 205,59 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 11,23 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 17 480,75 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 361,69 Punkte.

SPI-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Evolva (+ 15,33 Prozent auf 0,95 CHF), Relief Therapeutics (+ 10,64 Prozent auf 3,12 CHF), GAM (+ 4,55 Prozent auf 0,17 CHF), SHL Telemedicine (+ 4,25 Prozent auf 1,11 CHF) und Curatis (+ 4,23 Prozent auf 13,55 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Adval Tech (-11,74 Prozent auf 40,60 CHF), StarragTornos (-4,46 Prozent auf 30,00 CHF), Sika (-4,26 Prozent auf 168,50 CHF), PolyPeptide (-3,85 Prozent auf 25,00 CHF) und Bystronic (ex Conzzeta) (-3,48 Prozent auf 263,50 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Novartis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 1 742 372 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 244,346 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SPI-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Relief Therapeutics-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,00 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,41 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at