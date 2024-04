SPI-Papier Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Temenos von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Temenos eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 16.04.2023 wurden Temenos-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 65,00 CHF wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Temenos-Aktie investierten, hätten nun 153,846 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Temenos-Anteile wären am 15.04.2024 11 292,31 CHF wert, da der Schlussstand 73,40 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +12,92 Prozent.

Insgesamt war Temenos zuletzt 4,42 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at