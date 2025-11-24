Varia US Properties Aktie
WKN DE: A2AUDC / ISIN: CH0305285295
|Lukrative Varia US Properties-Anlage?
|
24.11.2025 10:04:16
SPI-Papier Varia US Properties-Aktie: So viel Verlust hätte eine Varia US Properties-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Varia US Properties-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 49,10 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 20,367 Varia US Properties-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 21.11.2025 auf 19,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 395,11 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 60,49 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von Varia US Properties belief sich zuletzt auf 196,30 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
