SPI-Papier Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vaudoise Versicherungen von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Vaudoise Versicherungen-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Vaudoise Versicherungen-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 401,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,249 Vaudoise Versicherungen-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Vaudoise Versicherungen-Papiers auf 641,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 159,85 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 59,85 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Vaudoise Versicherungen belief sich jüngst auf 1,86 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at