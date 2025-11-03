SPI-Wert Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vaudoise Versicherungen-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Vaudoise Versicherungen-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurde die Vaudoise Versicherungen-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Vaudoise Versicherungen-Papier 461,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Vaudoise Versicherungen-Aktie investiert hätte, hätte er nun 21,692 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 618,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 405,64 CHF wert. Damit wäre die Investition um 34,06 Prozent gestiegen.

Vaudoise Versicherungen war somit zuletzt am Markt 1,79 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at