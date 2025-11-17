Vaudoise Versicherungen Aktie
SPI-Titel Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vaudoise Versicherungen von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Vaudoise Versicherungen-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 466,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2,146 Vaudoise Versicherungen-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 377,68 CHF, da sich der Wert eines Vaudoise Versicherungen-Anteils am 14.11.2025 auf 642,00 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 37,77 Prozent gleich.
Insgesamt war Vaudoise Versicherungen zuletzt 1,86 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
