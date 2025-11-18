Vaudoise Versicherungen Aktie
WKN: A0ETZV / ISIN: CH0021545667
|
18.11.2025 10:00:04
Aktionstage Involvere: 232 Vaudoise-Mitarbeitende im Einsatz bei gemeinnützigen Projekten
|
Vaudoise Assurances
/ Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/Mot-clé supplémentaire
Lausanne, 18. November 2025 – Die 11. Ausgabe der Involvere-Tage belegen eindrucksvoll, das solidarisches Handeln bei der Vaudoise grossgeschrieben wird: 232 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben einen Tag lang bei Freiwilligenprojekten in der ganzen Schweiz mitgemacht.
Die sogenannten Involvere-Tage erfreuen sich bei den Mitarbeitenden der Vaudoise jedes Jahr grosser Beliebtheit. «Mit den Involvere-Tagen übernehmen wir unternehmerische Verantwortung bei konkreten Einsätzen. Wir bündeln unsere Kräfte und unterstützen Projekte von engagierten Kooperationspartnern. So schaffen wir eine nachhaltige positive Wirkung sowohl für die Begünstigten als auch für unsere Mitarbeitenden», erklärt Sarah Vogel, Leiterin des Programms.
Der heutige Tag der Genossenschaft bildet den Abschluss der Involvere Aktionstage 2025. Eine gute Gelegenheit, sich bei den Teilnehmenden und Partnern zu bedanken und das Engagement der Vaudoise gemeinsam zu feiern.
Diese Pressemitteilung ist verfügbar unter vaudoise.ch.
Kontakt für Medienschaffende:
Die Gruppe Vaudoise Versicherungen
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Vaudoise Assurances
|Place de Milan
|1001 Lausanne
|Schweiz
|Telefon:
|0216188080
|E-Mail:
|info@vaudoise.ch
|Internet:
|www.vaudoise.ch
|ISIN:
|CH0021545667
|Valorennummer:
|2154566
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2231194
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2231194 18.11.2025 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!