Aktionstage Involvere: 232 Vaudoise-Mitarbeitende im Einsatz bei gemeinnützigen Projekten



18.11.2025 / 10:00 CET/CEST



Lausanne, 18. November 2025 – Die 11. Ausgabe der Involvere-Tage belegen eindrucksvoll, das solidarisches Handeln bei der Vaudoise grossgeschrieben wird: 232 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben einen Tag lang bei Freiwilligenprojekten in der ganzen Schweiz mitgemacht. Die sogenannten Involvere-Tage erfreuen sich bei den Mitarbeitenden der Vaudoise jedes Jahr grosser Beliebtheit. «Mit den Involvere-Tagen übernehmen wir unternehmerische Verantwortung bei konkreten Einsätzen. Wir bündeln unsere Kräfte und unterstützen Projekte von engagierten Kooperationspartnern. So schaffen wir eine nachhaltige positive Wirkung sowohl für die Begünstigten als auch für unsere Mitarbeitenden», erklärt Sarah Vogel, Leiterin des Programms.



In diesem Jahr haben wir 20 Partnerorganisationen in vier Hauptbereichen unterstützt: Soziale, berufliche und kulturelle Integration (ProJet, Appartenances, Fondation Saint-Hubert, Pro Juventute, Fondazione Il Gabbiano);

Nachhaltige Entwicklung (bergversetzer, Clean Up Day, Pro Natura Berner Jura, Alpgenossenschaft Barneuza);

Hilfe von Mensch zu Mensch (Fondation Clémence, SuperMamans, Association des Familles du Quart Monde, Léman hope, Stiftung Werkheim Uster, Caritas Waadt);

Unterstützung für Tiere (Refuge de Darwyn, La Vaux-Lierre, Collectif Chevêche-Ajoie, Co&xister, Westschweizer Stiftung für Blindenführhunde). Der heutige Tag der Genossenschaft bildet den Abschluss der Involvere Aktionstage 2025. Eine gute Gelegenheit, sich bei den Teilnehmenden und Partnern zu bedanken und das Engagement der Vaudoise gemeinsam zu feiern. Diese Pressemitteilung ist verfügbar unter vaudoise.ch. Kontakt für Medienschaffende:

Valérie Beauverd, Kommunikationsspezialistin und Media Relations, 021 618 87 25, media@vaudoise.ch Die Gruppe Vaudoise Versicherungen

Die Vaudoise Versicherungen gehören zu den zehn grössten Privatversicherern in der Schweiz. Das 1895 gegründete Unternehmen bietet hochwertige Beratung und Produkte in allen Bereichen der Versicherung, der Vorsorge und der Vermögensverwaltung. Sie ist nah bei ihren Kundinnen und Kunden, sowohl für die Beratung als auch bei der Schadenregulierung. Die Gruppe beschäftigt über 1 900 Mitarbeitende, darunter sind rund 100 Lernende und Personen in Ausbildung. Ganz im Sinne ihrer genossenschaftlichen Wurzeln gibt die Vaudoise ihren Kundinnen und Kunden einen Teil ihres Gewinns in Form von Prämienrückerstattungen weiter. In den Jahren 2024–2025 verteilt sie so CHF 37 Millionen. Die Aktien der Vaudoise Versicherungen Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (VAHN).

