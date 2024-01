SPI-Papier Vetropack A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vetropack A-Investment von vor 3 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in Vetropack A-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Das Vetropack A-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 59,20 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 16,892 Vetropack A-Aktien im Depot. Die gehaltenen Vetropack A-Aktien wären am 12.01.2024 632,60 CHF wert, da der Schlussstand 37,45 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 36,74 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Vetropack A belief sich zuletzt auf 742,09 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at